У Всесвітній день серця активним киянам пропонують безкоштовно перевірити серцево-судинну систему

Напередодні Всесвітнього дня серця, що відзначається 29 вересня, починається соціальна акція #Пульсуй_на_здоров'я. Активним киянам, що беруть участь у спортивних змаганнях, пропонують безкоштовно перевірити стан здоров'я серцево-судинної системи. Ініціатори акції, співробітники компанії "Альфа Страхування", хочуть у такий спосіб нагадати бігунам та іншим спортсменам-любителям про важливість контролю роботи серця напередодні надмірних кардіонавантажень.

Чекап серця триватиме з 29 вересня по 6 жовтня у приватному медичному закладі Києва. Точний час і адреса будуть узгоджені з кожним учасником. У безкоштовну перевірку входить: первинна кардіодіагностика та консультація лікаря.

"Кардіотренування можуть як позитивно впливати на роботу серця, так і нашкодити. Спорт із кардіонавантаженнями тренує серцевий м'яз, знижуючи ризик інфаркту. Помірні вправи допомагають людям старшого віку підтримувати здоровий стан серця і судин, продовжують роки активного життя. Також регулярні тренування є профілактикою атеросклерозу, гіпертонії й цукрового діабету. Але, крім користі, важливо пам'ятати й про протипоказання кардіотренувань. Їх не рекомендують при тяжких порушеннях серцевої діяльності, а також при інфекційних і онкологічних захворюваннях, діабеті. Також потрібно бути обережним людям у постінфарктному стані, при ожирінні, астмі, хворобах суглобів, міжхребцевих грижах, варикозі нижніх кінцівок. Наявність перерахованих діагнозів вимагає обов'язкової консультації з лікарем, який розгляне доцільність подібних занять і потенційну користь для організму", — говорить Чаєв Сергій, спеціаліст із медицини невідкладних станів і кардіології.

Для попередньої реєстрації важливо заповнити онлайн-анкету (до 18:00, 24.09.2021). Організатори звертають уваги, що для заповнення анкети необхідно мати зареєстрований акаунт у Gmail. На перевірку серця запишуть перших 20 учасників, які на момент реєстрації будуть:

мати підтвердження участі у спортивному змаганні, що відбудуться не пізніше 31 жовтня (можна надіслати скріншот email-листа з підтвердження або інше);

повнолітніми, з українським громадянством;

проживати у Києві або Київській області.

Після попередньої реєстрації з першими 20 учасниками, які відповідають вимогам, зв'яжуться організатори для підтвердження дати, часу і адреси проведення чекапу.

"Турбота про здоров'я — одна з наших цінностей. Ми прагнемо не словами, а діями поширювати ідеї здорового способу життя. Наші співробітники на власному досвіді знають, наскільки важливо бігунам та іншим любителям спорту піклуватися про своє серце, щоб воно продовжувало пульсувати на користь здоров'ю, а не навпаки. Саме тому, користуючись нагодою Всесвітнього дня серця, ми нагадуємо активним киянам, які беруть участь у змаганнях, про важливість профілактичних дій та перевірки серцево-судинної системи. Спорт — це про користь та бадьорість духу. Він має підтримувати людину та її фізичний стан, а не завдавати шкоди. Принаймні ми цього прагнемо, тому закликаємо пройти безкоштовну перевірку серця, щоб бути впевненим, що воно витримає ті навантаження, які передбачаються змаганнями", — коментує директор з маркетингу "Альфа Страхування" Анатолій Савін.

Нагадуємо, День серця відзначають з 2000 року за ініціативою Всесвітньої федерації серця та за підтримкою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Серцево-судинні захворювання є основними факторами інвалідності в усьому світі. Україна — не виняток, хвороби серця залишаються головними причинами смертності у країні.

Згідно зі статистикою Держстату, від хвороб систем кровообігу у 2020 році померло найбільше людей — 408 721. Для порівняння, від хвороб органів дихання (в тому числі грипу та пневмонії) — 16 705 людей. Для зменшення ризиків захворювання серця лікарі рекомендують більш дбайливо ставитися до свого організму: зменшувати кількість холестерину та глюкози у раціоні, збільшувати фізичну активність, контролювати вагу, не палити і не зловживати алкоголем.