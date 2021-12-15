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Світовий банк виділить Україні 300 млн євро на енергоефективність

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Середа 15 грудня 2021 01:20
Світовий банк виділить Україні 300 млн євро на енергоефективність Фото: віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко (прес-служба)
Автор: Анна Полисученко

Світовий банк має намір надати Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності. Рішення про виділення грошей має бути прийнято 17 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку віце-прем'єр-міністра економіки Юлії Свириденко.

"Хороша новина - Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні 300 млн євро в рамках другого траншу за проектом "друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані, перш за все, на фінансування президентського проекту "Енергетична незалежність", - заявила міністр.

Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%.

"Вже в 2022 році ми плануємо охопити до 5 000 багатоквартирних будинків по всій країні", - написала Свириденко.

Міністр додала, що Україна і Світовий банк готують документ, який буде оформляти стратегію партнерства на 2022-2026 роки. У ньому будуть позначені рамки співпраці в галузі машинобудування, енергетики, сільського господарства, будівництва та інформаційних технологій.

Раніше ми писали, що Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID.

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