Світовий банк виділить Україні 300 млн євро на енергоефективність

Світовий банк має намір надати Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності. Рішення про виділення грошей має бути прийнято 17 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку віце-прем'єр-міністра економіки Юлії Свириденко.

"Хороша новина - Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні 300 млн євро в рамках другого траншу за проектом "друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані, перш за все, на фінансування президентського проекту "Енергетична незалежність", - заявила міністр.

Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%.

"Вже в 2022 році ми плануємо охопити до 5 000 багатоквартирних будинків по всій країні", - написала Свириденко.

Міністр додала, що Україна і Світовий банк готують документ, який буде оформляти стратегію партнерства на 2022-2026 роки. У ньому будуть позначені рамки співпраці в галузі машинобудування, енергетики, сільського господарства, будівництва та інформаційних технологій.