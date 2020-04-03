ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світовий банк виділить 35 млн доларів на охорону здоров'я в Україні

Новини » Політика     03.04.2020 - 19:01
Світовий банк виділить 35 млн доларів на охорону здоров'я в Україні
Фото: Денис Шмигаль на зустрічі з представниками міжнародних організацій (kmu.gov.ua)

Загальна сума проекту складає 135 млн доларів

Світовий банк погодився виділити Україні додаткові кошти на підтримку медичної галузі в рамках спільного проєкту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд отримає додаткові 35 млн доларів в рамках спільного проєкту з Міністерством охорони здоров’я "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". Загальний бюджет проєкту складе 135 млн доларів.

"Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та впровадження в регіонах медичної реформи", - написав керівник уряду в Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що сподіваються на додаткові 5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року. У Мінфіні стверджують, що для отримання траншу необхідно ухвалити у другому читанні закон про банки.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель збільшення фінансової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом. Крім того, сторони домовилися про налагодження інформаційного обміну.

Опубліковано проект програми діяльності уряду Шмигаля В Україні заборонили масові святкування Великодня
Новини України Всемирный банкКабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся