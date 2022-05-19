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Всемирный банк выделит 30 млрд долларов, чтобы не допустить кризис продовольствия в мире

Всемирный банк (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Всемирный банк выделит 30 миллиардов долларов, чтобы помочь справиться с кризисом продовольственной безопасности, которому угрожает война России в Украине. Нападение РФ на Украину уже привело к прекращению экспорта большей части зерна из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Рост цен на продовольствие оказывает разрушительное воздействие на самые бедные и уязвимые слои населения", - говорится в заявлении президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

В банке заявили, что новые проекты будут поддерживать сельское хозяйство, социальную защиту для смягчения последствий повышения цен на продовольствие для бедных, а также проекты по водоснабжению и ирригации. Большинство ресурсов направят в Африку и страны Ближнего Востока, Восточную Европу и Среднюю Азию, а также Южную Азию.

Этим регионам больше других грозит продовольственный кризис, поскольку Россия заблокировала экспорт украинской сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря и ввела внутренние экспортные ограничения.

Европейский банк реконструкции и развития также планирует выделить 500 миллионов евро на продовольственную безопасность и финансирование торговли сельскохозяйственной продукцией. Заявлено, что Украина получит 200 миллионов евро, а соседствующие с ней страны разделят 300 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа ООН призывала РФ открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом. К этому же требованию присоединились и США. Также мы писали о том, что Штаты совместно с международными партнерами ищут альтернативные пути экспорта зерновых из Украины.

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