Світовий банк виділить 30 млрд доларів, щоб не допустити кризу продовольства в світі
Світовий банк виділить 30 мільярдів доларів, щоб допомогти впоратися з кризою продовольчої безпеки, якій загрожує війна Росії в Україні. Напад РФ на Україну вже призвів до припинення експорту більшої частини зерна з регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Зростання цін на продовольство надає руйнівний вплив на найбідніші та вразливі верстви населення", - йдеться в заяві президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.
У банку заявили, що нові проекти будуть підтримувати Сільське господарство, соціальний захист для пом'якшення наслідків підвищення цін на продовольство для бідних, а також проекти з водопостачання та іригації. Більшість ресурсів направлять в Африку і країни Близького Сходу, Східну Європу і Середню Азію, а також Південну Азію.
Цим регіонам більше за інших загрожує продовольча криза, оскільки Росія заблокувала експорт української сільськогосподарської продукції з портів Чорного моря і ввела внутрішні експортні обмеження.
Європейський банк реконструкції та розвитку також планує виділити 500 мільйонів євро на продовольчу безпеку та фінансування торгівлі сільськогосподарською продукцією. Заявлено, що Україна отримає 200 мільйонів євро, а сусідні з нею країни розділять 300 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Всесвітня продовольча програма ООН закликала РФ відкрити чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом. До цієї ж вимоги приєдналися і США. Також ми писали про те, що Штати спільно з міжнародними партнерами шукають альтернативні шляхи експорту зернових з України.
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