Світовий банк виділить 30 млрд доларів, щоб не допустити кризу продовольства в світі

Світовий банк виділить 30 мільярдів доларів, щоб допомогти впоратися з кризою продовольчої безпеки, якій загрожує війна Росії в Україні. Напад РФ на Україну вже призвів до припинення експорту більшої частини зерна з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зростання цін на продовольство надає руйнівний вплив на найбідніші та вразливі верстви населення", - йдеться в заяві президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

У банку заявили, що нові проекти будуть підтримувати Сільське господарство, соціальний захист для пом'якшення наслідків підвищення цін на продовольство для бідних, а також проекти з водопостачання та іригації. Більшість ресурсів направлять в Африку і країни Близького Сходу, Східну Європу і Середню Азію, а також Південну Азію.

Цим регіонам більше за інших загрожує продовольча криза, оскільки Росія заблокувала експорт української сільськогосподарської продукції з портів Чорного моря і ввела внутрішні експортні обмеження.

Європейський банк реконструкції та розвитку також планує виділити 500 мільйонів євро на продовольчу безпеку та фінансування торгівлі сільськогосподарською продукцією. Заявлено, що Україна отримає 200 мільйонів євро, а сусідні з нею країни розділять 300 мільйонів євро.