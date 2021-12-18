Світовий банк виділив Україні 300 млн євро на енергоефективність і підтримку реформ
Світовий банк схвалив виділення Україні 300 мільйонів євро. Кошти спрямовані на підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.
"Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила другу позику для економічного відновлення і розвитку в розмірі 300 мільйонів євро для України", - йдеться в релізі.
Зазначається, що виділені кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.
Нагадаємо, про плани Світового банку надати Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності раніше повідомила віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.
Зазначимо, 11 грудня Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID.