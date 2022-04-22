Всемирный банк выделил почти 5 млрд долларов на восстановление Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Всемирный банк выделил 4,8 млрд долларов. Деньги пойдут на восстановление страны, разрушенной российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Зеленского.
Глава государства уточнил, что во время вчерашнего министерского круглого стола обратился к Всемирному банку. В результате организация приняла решение выделить Украине 4,8 млрд долларов для восстановления страны.
"Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью мы сможем быстро восстановить страну", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Всемирный банк оценил ущерб Украине от вторжения России на сумму около 60 млрд долларов.
Отметим, Великобритания выделила Украине 521 млн долларов и выступила гарантом кредита на 1 млрд от Всемирного банка.
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