Всемирный банк выделил почти 5 млрд долларов на восстановление Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Всемирный банк выделил 4,8 млрд долларов. Деньги пойдут на восстановление страны, разрушенной российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Зеленского.