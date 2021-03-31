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Світовий банк покращив прогноз відновлення економіки України у 2021 році

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 10:40
Світовий банк покращив прогноз відновлення економіки України у 2021 році Фото: Світовий банк очікує, що відновлення економіки України в 2021 році буде помірним (www.worldbank.org)
Автор: Олександр Білоус

Економіка України в 2021 році частково відновиться після падіння в 2021 році. Проте валовий внутрішній продукт (ВВП) буде нижче, ніж до кризи.

Про це йдеться в огляді Всесвітнього банку для регіону Європи та Центральної Азії за березень.


Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3,8% (у січні СБ чекав зростання на 3,0%). За оцінкою СБ, у 2020 році економіка України скоротилася на 4,2% (раніше банк очікував падіння на 5,0%). При цьому Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України у 2022 році на 0,1 в.п. до 3,0%.

Світовий банк покращив прогноз відновлення економіки України у 2021 році

"Очікується, що відновлення економіки України у 2021 році буде помірним, враховуючи високу невизначеність, пов'язану з розгортанням вакцини і напрямком економічної політики на усунення перешкод для інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності", - йдеться в огляді.

Прогноз зростання ВВП на рівні 3,8% підкріплений позитивними базовими ефектами в сільському господарстві, переробній промисловості та враховує, що в першій половині 2021 року можливі подальші тимчасові блокування через затримки з вакцинацією, йдеться в документі.

Світовий банк покращив прогноз відновлення економіки України у 2021 році

Нагадаємо, в січні Світовий банк поліпшив прогноз відновлення економіки України у 2021 році до 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз по зростанню світової економки у 2021 році з 4,2% до 4,0%. Прогноз падіння у 2020 році покращено з 5,2% до 4,3%.

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