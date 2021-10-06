Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022-2023 годы

Согласно прогнозу, экономика Украины вырастет на 3,5% в 2022 году и на 3,7% в 2023 году. Ранее ожидался рост на 3,1% в течение двух лет.

Как отмечается в обзоре, экономическая активность должна продолжить восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, чему способствуют более высокий урожай, укрепление потребительского спроса и благоприятные внешние условия.

В 2021 году прогнозируется рост на уровне 3,8% благодаря положительному базовому эффекту в сельском хозяйстве и по сравнению с прошлогодним спадом. В прогнозе учтена возможность дальнейших временных локдаунов и дополнительное ужесточение со стороны центрального банка целью закрепить инфляционные ожидания. Ожидается, что во втором полугодии 2022 года инфляция снизится до целевого уровня за счет эффекта от денежно-кредитной политики.