Всемирный Банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины

Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook.

По его словам, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения.

"Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины - с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)", - отметил Гончарук.

При этом он добавил, что инфляция в Украине быстро замедляется.

"Инфляция быстро замедляется - 4,1% в 2019 году (для сравнения, 9.8% - в 2018-м и 13.7% - в 2017-м)", - добавил премьер.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. Как отмечается в обзоре, по сравнению октябрем 2019 года прогноз на 2020 год ухудшен на 0,1 п.п., а на 2021 год - на 0,2 п.п.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году.