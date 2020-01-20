МВФ снова ухудшил прогноз по росту мировой экономики

Фото: МВФ (www.imf.org)

Экономика будет расти быстрее 3% в год

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Как отмечается в обзоре, по сравнению октябрем 2019 года прогноз на 2020 год ухудшен на 0,1 п.п., а на 2021 год - на 0,2 п.п.

При этом МВФ оценивает рост ВВП в 2019 году на уровне 2,9%. В октябре фонд прогнозировал рост экономики за год на 3,0%.

Как отмечается в сообщении, пересмотр в сторону понижения в основном отражает негативные неожиданные события для экономической активности в нескольких странах с формирующимся рынком, особенно в Индии, что привело к переоценке перспектив роста в течение следующих двух лет. В некоторых случаях эта переоценка также отражает влияние возросших социальных волнений.

В то же время настроения на рынке улучшились из-за предварительных признаков того, что производственная активность и глобальная торговля достигли дна, а также сдвига в сторону стимулирующей денежно-кредитной политике. Кроме того, настроения улучшились на благоприятных новостях о торговых переговорах США и Китая и уменьшении опасений по поводу Brexit.

"В настоящее время имеются предварительные признаки того, что глобальный рост может стабилизироваться, хотя и на более низких уровнях", - отметили в МВФ.

Напомним, МВФ несколько раз понижал прогноз по росту мирового ВВП. В частности, в июле 2019 года Международный валютный фонд прогнозировал рост мировой экономики на 3,2% в 2019 году и на 3,5% в 2020 году.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии. В качестве причины она назвала неравенство между разными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году.