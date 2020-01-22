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Світовий Банк поліпшив прогноз по економічному зростанню України

Новини » Економіка     22.01.2020 - 21:42
Світовий Банк поліпшив прогноз по економічному зростанню України
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Олексій Гончарук повідомив, що інфляція в Україні швидко сповільнюється

Світовий Банк суттєво поліпшив свій прогноз по економічному зростанню України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у Facebook.

За його словами, прогнози для більшості країн не змінилися або переглянуті в бік зменшення.

"Світовий Банк суттєво поліпшив свій прогноз щодо економічного зростання України - з 3% до 3,7% у 2020 році (при цьому, прогнози для більшості країн не змінилися або переглянуті в бік зменшення)", - зазначив Гончарук.

При цьому він додав, що інфляція в Україні швидко сповільнюється.

"Інфляція швидко сповільнюється - 4,1% в 2019 році (для порівняння, 9.8% - у 2018-м і 13.7% - у 2017-му)", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,3% у 2020 році і 3,4% у 2021 році. Як відзначається в огляді, порівняно жовтнем 2019 року прогноз на 2020 рік погіршений на 0,1 п. п., а на 2021 рік - на 0,2 п. п.

Крім того, Світовий банк прогнозує, що глобальне економічне зростання у 2020 році досягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення в минулому році.

Мінекономіки очікує низьку інфляцію у першій половині 2020 року У Світовому банку очікують ухвалення Радою закону про залізничний транспорт
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