Всемирный банк прогнозирует падение экономики: хуже, чем после войны

Фото: Всемирный банк (twitter/axios)

Мировая экономика сократится на 5,2% в этом году

Введение масштабных и быстрых мер в связи с пандемией коронавируса привели к серьезному сокращению мировой экономики. Согласно прогнозам Всемирного банка, сокращение может составить 5,2%.

Об этом в своем отчете сообщает Всемирный банк.

Отмечается, что это самый глубокий спад в экономике со времен Второй мировой войны. Ожидается, что экономическая активность в странах с развитой экономикой сократится на 7% в 2020 году.

Сокращение рынка развивающихся стран прогнозируется на уровне 2,5%, что является первым сокращением в группе этих стран минимум за шестьдесят лет. Доходы на душу населения сократятся на 3,6%.

При пессимистическом сценарии развити событий мировую экономику может ожидать падение на целых 8%. Восстановление при этом в 2021 году будет слабым - чуть более чем на 1%.

"Это приведет к тому, что миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты в этом году. Этот удар почувствуют сильнее всего в странах, где пандемия была наиболее серьезной и где существует сильная зависимость от мировой торговли, туризма, экспорта товаров и внешнего финансирования", - указано в отчете.

Экономике США предрекают сокращение на 6,1% в этом году. Объем производства в Еврозоне упадет на 9,1%. А экономика Японии может сократиться на 6,1%.

Руководство банка призывает мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".

Напомним, в мае стало известно, что экономика Японии вошла в рецессию впервые за последние 4,5 года: ВВП сократился на 3,4% в первом квартале.

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Автор: Виталия Мазур