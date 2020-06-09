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Світовий банк прогнозує падіння економіки: гірше, ніж після війни

Новини » Економіка     09.06.2020 - 01:50
Світовий банк прогнозує падіння економіки: гірше, ніж після війни
Фото: Світовий банк (twitter/axios)

Світова економіка скоротиться на 5,2% в цьому році

Введення масштабних і швидких заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу призвели до серйозного скорочення світової економіки. Згідно з прогнозами Світового банку, скорочення може скласти 5,2%.

Про це у своєму звіті повідомляє Світовий банк.

Наголошується, що це найглибший спад в економіці з часів Другої світової війни. Очікується, що економічна активність в країнах з розвиненою економікою скоротиться на 7% в 2020 році.

Скорочення ринку країн прогнозується на рівні 2,5%, що є першим скороченням в групі цих країн мінімум за шістдесят років. Доходи на душу населення скоротяться на 3,6%.

При песимістичному сценарії розвитку подій світову економіку може очікувати падіння на цілих 8%. Відновлення при цьому в 2021 році буде слабким - трохи більше ніж на 1%.

"Це призведе до того, що мільйони людей опиняться за межею бідності в цьому році. Цей удар відчують найсильніше в країнах, де пандемія була найбільш серйозною і де існує сильна залежність від світової торгівлі, туризму, експорту товарів та зовнішнього фінансування", - зазначено у звіті.

Економіці США пророкують скорочення на 6,1% в цьому році. Обсяг виробництва в Єврозоні впаде на 9,1%. А економіка Японії може скоротитися на 6,1%.

Керівництво банку закликає світове співтовариство "об'єднатися, щоб знайти шляхи відновлення".

Нагадаємо, у травні стало відомо, що економіка Японії увійшла в рецесію вперше за останні 4,5 року: ВВП скоротився на 3,4% у першому кварталі.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Всемирный банккризисэкономика Украины
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