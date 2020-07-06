Всемирный банк поможет закрыть шахты в Украине

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предложение Шмыгаля нашло поддержку во Всемирном банке

Всемирный банк готов сотрудничать с Украиной в проекте справедливой трансформации угольных регионов. Предложение премьер министра Дениса Шмыгаля поддержал директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Анерджи отметил, что Всемирный банк начал аналогичные программы в Греции и Польше.

"Будем работать совместно с вами и вашей командой", - заверил он.

Во время разговора в режиме видеоконференции участники переговоров обсудили ситуацию, вызванную эпидемией коронавируса в Украине и мире, состояние реализации ряда совместных проектов между Украиной и Всемирным банком, направленных на поддержку сектора здравоохранения, продолжения системных реформ в Украине, развития городской инфраструктуры, отметили в пресс-службе Кабмина

Как сообщало РБК-Украина,.а. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Кабинет министров Украины разрабатывает пилотный проект закрытия украинских шахт с использованием немецкого опыта.

Напомним, 6 июля под Кабмином состоялась акция протеста шахтеров, которые требовали выплаты зарплаты и возобновления работы угольных предприятий.

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Автор: Александр Белоус