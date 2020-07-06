Світовий банк допоможе закрити шахти в Україні

Пропозиція Шмигаля знайшла підтримку у Світовому банку
Світовий банк готовий співпрацювати з Україною в проекті справедливої трансформації вугільних регіонів. Пропозицію прем’єр міністра Дениса Шмигаля підтримав директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.
Анерджі зазначив, що Світовий банк започатковував аналогічні програми в Греції та Польщі.
"Будемо працювати спільно з вами і вашою командою", - запевнив він.
Під час розмови в режимі відеоконференції учасники перемовин обговорили ситуацію, викликану епідемією коронавірусу в Україні та світі, стан реалізації низки спільних проектів між Україною та Світовим банком, направлених на підтримку сектору охорони здоров’я, продовження системних реформ в Україні, розвиток міської інфраструктури тощо, зазначили в прес-службі Кабміну.
Як повідомляло РБК-Україна, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що Кабінет міністрів України розробляє пілотний проект закриття українських шахт з використанням німецького досвіду.
Нагадаємо, 6 липня під Кабміном відбулася акція протесту шахтарів, які вимагали виплати зарплати та відновлення роботи вугільних підприємств.
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Автор: Олександр Білоус