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Світовий банк допоможе закрити шахти в Україні

Новини » Економіка     06.07.2020 - 16:17
Світовий банк допоможе закрити шахти в Україні
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пропозиція Шмигаля знайшла підтримку у Світовому банку

Світовий банк готовий співпрацювати з Україною в проекті справедливої трансформації вугільних регіонів. Пропозицію прем’єр міністра Дениса Шмигаля підтримав директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Анерджі зазначив, що Світовий банк започатковував аналогічні програми в Греції та Польщі.

"Будемо працювати спільно з вами і вашою командою", - запевнив він.

Під час розмови в режимі відеоконференції учасники перемовин обговорили ситуацію, викликану епідемією коронавірусу в Україні та світі, стан реалізації низки спільних проектів між Україною та Світовим банком, направлених на підтримку сектору охорони здоров’я, продовження системних реформ в Україні, розвиток міської інфраструктури тощо, зазначили в прес-службі Кабміну.

Як повідомляло РБК-Україна, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що Кабінет міністрів України розробляє пілотний проект закриття українських шахт з використанням німецького досвіду.

Нагадаємо, 6 липня під Кабміном відбулася акція протесту шахтарів, які вимагали виплати зарплати та відновлення роботи вугільних підприємств.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Всемирный банкШахтаКабінет Міністрів України
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