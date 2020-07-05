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Кабмин разрабатывает пилотный проект закрытия шахт в Украине

Новости » Промышленность     05.07.2020 - 15:52
Кабмин разрабатывает пилотный проект закрытия шахт в Украине
Фото: Ольга Буславец (mpe.kmu.gov.ua)

Кабмин будет использовать опыт Германии

Кабинет министров Украины разрабатывает пилотный проект закрытия украинских шахт с использованием немецкого опыта. Шахты планируют закрыть в одном из городов Украины.

Об этом рассказала временная исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью "Радио Свобода".

Как пояснила Буславец, шахта является единственным предприятием в более 60 так называемых моногородов Украины, поэтому необходимо решить вопрос обеспечения рабочими местами шахтеров, которые потеряют работу.

"Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже на сегодня есть договоренности с немецкой стороной", - рассказала она.

По словам врио министра, украинское правительство с помощью немецких представителей выберет по определенным критериям моногород, в котором в рамках пилотного проекта закроют шахты.

Напомним, ранее в правительстве начали работу над Национальной программой справедливой трансформации угольных регионов Украины, которая не предусматривает закрытия шахт без обеспечения рабочих мест для уволенных работников.

Также президент Владимир Зеленский поручал тогдашнему министру энергетики провести полный аудит угольных предприятий в Украине.

Кроме того, Германия согласилась принять участие в проекте трансформации украинских угольных регионов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Минэнерго
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