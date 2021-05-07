Всемирный банк одобрил кредит Украине на 200 млн долларов: на что пойдут деньги
Всемирный банк поддержал предоставление кредита Украине на 200 млн долларов. Средства пойдут на модернизацию украинской системы высшего образования.
"5 мая Совет исполнительных директоров Международного банка реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) одобрил проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" для предоставления Украине кредита на 200 млн долларов", - указано в сообщении.
Средства пойдут на закупку современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.
Их также направят на закупку современной компьютерной техники и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах.
Министерство образования и науки в качестве ответственного исполнителя будет реализовывать проект в течение пяти лет.
"В ближайшее время состоятся мероприятия по подписанию соответствующего соглашения между Украиной и МБРР и формирование критериев для отбора высших учебных заведений, участвующих в проекте", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце апреля стало известно, что Украина планирует привлечь кредит Международного банка реконструкции и развития на 2,5 млрд гривен на борьбу с эпидемией COVID-19. В частности, на закупку вакцин пойдет 840 млн гривен.
Как писало РБК-Украина, в марте Всемирный банк сообщал, что экономика Украины в 2021 году частично восстановится после падения в 2020-м, однако валовый внутренний продукт будет ниже, чем до кризиса.