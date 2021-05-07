Всемирный банк одобрил кредит Украине на 200 млн долларов: на что пойдут деньги

Всемирный банк поддержал предоставление кредита Украине на 200 млн долларов. Средства пойдут на модернизацию украинской системы высшего образования.

"5 мая Совет исполнительных директоров Международного банка реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) одобрил проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" для предоставления Украине кредита на 200 млн долларов", - указано в сообщении.

Средства пойдут на закупку современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.

Их также направят на закупку современной компьютерной техники и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах.

Министерство образования и науки в качестве ответственного исполнителя будет реализовывать проект в течение пяти лет.

"В ближайшее время состоятся мероприятия по подписанию соответствующего соглашения между Украиной и МБРР и формирование критериев для отбора высших учебных заведений, участвующих в проекте", - говорится в сообщении.