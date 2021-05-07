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Світовий банк схвалив кредит Україні на 200 млн доларів: на що підуть гроші

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 11:29
Світовий банк схвалив кредит Україні на 200 млн доларів: на що підуть гроші Фото: Світовий банк схвалив кредит Україні на 200 млн доларів (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Світовий банк підтримав надання кредиту Україні на 200 млн доларів. Кошти підуть на модернізацію української системи вищої освіти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"5 травня Рада виконавчих директорів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (входить до групи Світового банку) схвалила проект "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" для надання Україні кредиту на 200 мільйонів доларів", - вказано у повідомленні.

Кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання, створення лабораторій для студентів та науковців, проведення ремонтних робіт для підвищення ефективності освітнього простору в університеті.

Їх також направлять на закупівлю сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для підвищення інформатизації в університетах.

Міністерство освіти і науки у якості відповідального виконавця буде реалізовувати проект протягом п’яти років.

"Найближчим часом відбудуться заходи щодо підписання відповідної угоди між Україною та МБРР та формування критеріїв для відбору вищих навчальних закладів, що братимуть участь у проекті", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці квітня стало відомо, що Україна планує залучити кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 2,5 млрд гривень на боротьбу з епідемією COVID-19. Зокрема, на закупівлю вакцин піде 840 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, у березні Світовий банк повідомляв, що економіка України в 2021 році частково відновиться після падіння у 2020-му, проте валовий внутрішній продукт буде нижче, ніж до кризи.

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