Всемирный банк назвал причины роста экономики Украины

Экономика выросла на 3,6% в первой половине 2019 года, а в третьем квартале на 4,2%. Об этом говорится в презентации Всемирного банка, представленной на пресс-конференции в Киеве.

Как отмечается в обзоре, рост был обусловлен высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом заработной платы, пенсий и поступлением денежных переводов из-за рубежа.

Уверенный рост в первой половине 2019 года был обусловлен высоким и ранним урожаем сельскохозяйственных культур, и такими секторами, как оптовая и розничная торговля, финансы и транспорт. Добавленная стоимость в сельском хозяйстве выросла на 6% в первой половине 2019 года, говорится в презентации.

Стремительный рост потребления домашних хозяйств продолжался в первом полугодии 2019 года (на 11,2%) и был поддержан социальными выплатами во время избирательного цикла; как и раньше, большими суммами денежных переводов от трудовых мигрантов; и восстановлением потребительского кредитования, считают эксперты ВБ.

Как результат, внутренняя торговля и транспорт значительно выросли, особенно во втором квартале на 4,5% и 4,2% процентов, соответственно Темпы роста добавленной стоимости в строительстве и финансовом секторе в первой половине 2019 года составили 23% и 11% соответственно.

В то же время, рост промышленного производства и инвестиций осталось слабым, с сокращением сектора промышленного производства на 0,2% и замедлением роста инвестиций в основные фонды до 12 процентов, отметили эксперты ВБ.

"Уровень инвестиций в основные фонды на уровне 20% от ВВП остается недостаточным для ускорения экономического роста", - говорится в обзоре.

www.worldbank.org

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины на ближайшие годы. Согласно новому прогнозу, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году составит 3,6% (в октябре банк прогнозировал рост на 3,4%). В 2020 году рост ВВП составит 3,7% (прежний прогноз - 3,7%). В 2021 году рост экономики Украины составит 4,2% (ранее ожидалось 4,2%).

Напомним, по данным Госстата, реальный ВВП Украины в III квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 4,2. Ранее Госстат оценивал рост ВВП во II квартале 2019 года на уровне 4,6%, в I квартале - на 2,5%.