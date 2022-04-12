UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на 1,5 млрд долларов

Фото: Всемирный банк готовит 1,5 млрд долларов финансовой помощи (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Он будет направлен на предоставление населению государственных слуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Малпасс анонсировал новый пакет помощи во время выступления в Варшаве. Он заявил, что это стало возможно после того, как в понедельник была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.

По словам главы Всемирного банка, данный транш поможет Украине предоставлять критически важные услуги, в том числе обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.

Ранее Дэвид Малпасс заявил, что Всемирный банк предоставил Украине 973 млн долларов помощи из-за военного вторжения России.

Кроме того, Всемирный банк выделил 100 млн долларов на выплаты стипендий украинским студентам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банкУкраинаВойна России против Украины