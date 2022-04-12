Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на 1,5 млрд долларов

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Он будет направлен на предоставление населению государственных слуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Малпасс анонсировал новый пакет помощи во время выступления в Варшаве. Он заявил, что это стало возможно после того, как в понедельник была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.

По словам главы Всемирного банка, данный транш поможет Украине предоставлять критически важные услуги, в том числе обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.