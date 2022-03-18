ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всемирный банк выделил 100 млн долларов на стипендии украинским студентам

Новина українською →
Украина, Пятница 18 марта 2022 09:25
Всемирный банк выделил 100 млн долларов на стипендии украинским студентам Фото: стипендии в Украине выплатят за средства Всемирного банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк и правительство Украины и приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования на 100 млн долларов. Это позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Министерства образования и Всемирного банка "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти 100 млн долларов для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования", - говорится в сообщении.

Всемирный банк заявил, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло невыразимые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.

"Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном итоге будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", - заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи.

На прошлой неделе Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования для Украины под названием "Финансирование на восстановление в условиях чрезвычайной экономической ситуации в Украине", или "Свободная Украина". На сегодня мобилизована банком финансовая поддержка достигла 1,025 миллиарда долларов. Она помогает правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности, заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Это финансирование является частью пакета помощи Украины, который в ближайшие месяцы составит 3 млрд долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
стипендии
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Кто отказался от российской нефти и что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Кто отказался от российской нефти и что будет с ценами на бензин в Украине