Всемирный банк готовит гарантию для Украины на 650 млн долларов

Всемирный банк ждет соглашения с МВФ и продолжения реформ в Украине

Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на 650 млн долларов в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления. Об этом говорится в сообщении банка в Facebook.

"После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет заимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для того, чтобы новая операция Всемирного банка стала возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация.

Банк называет критическим вступление в силу законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" (№8331д) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" (№6027д).

Также указывается, что критическим для правительства является достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF, без которой новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена. В частности, Всемирный банк призывает правительство Украины "завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ по четвертому пересмотру программы кредитования".

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года.