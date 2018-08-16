Світовий банк готує гарантію для України на 650 млн доларів

Світовий банк очікує угоди з МВФ і продовження реформ в Україні

Світовий банк на прохання уряду України здійснює підготовку гарантійної операції на 650 млн доларів на підтримку основних реформ для економічного зростання, фіскальної стійкості та поліпшення управління. Про це йдеться в повідомленні банку в Facebook.

"Після завершення підготовки та затвердження нової операції, Україні отримає гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 650 мільйонів доларів, яка допоможе запозичити близько 800 мільйонів доларів на зовнішніх ринках", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для того, щоб нова операція Світового банку стала можливою, необхідно підтвердження завершення всіх дій з розпочатим реформам і сприятлива макроекономічна ситуація.

Банк називає критичним набуття чинності законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні" (№8331д) та "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо відновлення кредитування" (№6027д).

Також вказується, що критичним для уряду є досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF, без якої нова гарантійна операція не зможе бути здійснена. Зокрема, Світовий банк закликає уряд України "завершити всі необхідні дії з розпочатим реформам і досягти угоди з МВФ щодо четвертого перегляду програми кредитування".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року.