Всемирный банк больше не будет публиковать рейтинг Doing Business

Всемирный банк принял решение больше не публиковать рейтинг Doing Business - рейтинг стран по легкости ведения бизнеса. Он не публикуется с прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирного банка .

"Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - говорится в заявлении банка.

Данное решение объясняется тем, что в ходе внутренней проверки были выявлены факты неэтичного поведения бывших должностных лиц в руководства банке, а также нынешних или бывших сотрудников.