UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Всемирный банк больше не будет публиковать рейтинг Doing Business

Автор: Сергей Новиков

Всемирный банк принял решение больше не публиковать рейтинг Doing Business - рейтинг стран по легкости ведения бизнеса. Он не публикуется с прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирного банка.

"Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - говорится в заявлении банка.

Данное решение объясняется тем, что в ходе внутренней проверки были выявлены факты неэтичного поведения бывших должностных лиц в руководства банке, а также нынешних или бывших сотрудников.

Напомним, в 2020 стало известно, что Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business. Это было связано с нарушениями, которые были составлены при составлении рейтингов.

В 2019 году Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business и заняла 64 место среди 190 стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банкDoing Business