Світовий банк більше не публікуватиме рейтинг Doing Business

Світовий банк прийняв рішення більше не публікувати рейтинг Doing Business - рейтинг країн за легкістю ведення бізнесу. Він не публікується з минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Світового банку .

"Керівництво Світового банку прийняло рішення припинити публікацію звіту Doing Business. Надалі ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - йдеться в заяві банку.

Дане рішення пояснюється тим, що в ході внутрішньої перевірки були виявлені факти неетичної поведінки колишніх посадових осіб у керівництві банку, а також нинішніх або колишніх співробітників.