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Світовий банк більше не публікуватиме рейтинг Doing Business

Автор: Сергей Новиков

Світовий банк прийняв рішення більше не публікувати рейтинг Doing Business - рейтинг країн за легкістю ведення бізнесу. Він не публікується з минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Світового банку.

"Керівництво Світового банку прийняло рішення припинити публікацію звіту Doing Business. Надалі ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - йдеться в заяві банку.

Дане рішення пояснюється тим, що в ході внутрішньої перевірки були виявлені факти неетичної поведінки колишніх посадових осіб у керівництві банку, а також нинішніх або колишніх співробітників.

Нагадаємо, в 2020 стало відомо, що Світовий банк призупинив публікацію Doing Business. Це було пов'язано з порушеннями, які були складені при складанні рейтингів.

У 2019 році Україна піднялася відразу на 7 пунктів у рейтингу Doing Business і посіла 64 місце серед 190 країн.

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