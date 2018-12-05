На Всемирном лотерейном саммите Украину представила УНЛ, - Бочковский

Фото: Андрей Бочковский (пресс-служба)

Лотерейный саммит - это прежде всего платформа для обмена мнениями и опытом

Украинская национальная лотерея (УНЛ) – единственная украинская компания, которая приняла участие в работе Всемирного лотерейного саммита в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом в своем интервью изданию "Деньги" сообщил гендиректор УНЛ Андрей Бочковский.

"Всемирный лотерейный саммит - это форум директоров и представителей наивысшего уровня лотерейных операторов со всего мира. Это мероприятие проходит совместно со всемирной выставкой, на которой поставщики лотерейного оборудования, программного обеспечения, комплекса лотерейных систем или отдельных лотерейных решений, выставляют свои разработки и представляют свои уникальные решения", - отметил Бочковский.

По его словам, сегодня все лотерейные операторы стоят перед одинаковыми трудностями и вызовами. Поэтому такой лотерейный саммит - это прежде всего платформа для обмена мнениями и опытом, представление лучших примеров и кейсов для наглядного и подробного ознакомления с новинками лотерейного рынка.

"Лотерейный саммит проходит каждые два года, и за это время лотерейный рынок кардинально меняется, обновляются технологии, меняются сами игроки и их ожидания, поэтому у участников мероприятия есть много тем для дискуссий и обсуждений", - заявил он.

Как отметил гендиректор УНЛ, общей для всех операторов лотерей, в Украине и других странах, является проблема незаконных предложений игр на деньги, в частности, в интернете.

"Правительства во многих странах принимают меры по запрету деятельности незаконных предложений игр на деньги. Поскольку лотерейная деятельность во всех странах является взаимовыгодной для всех участников - государства, операторов лотерей, общества и отдельных игроков. Лотерейные компании выполняют социальную миссию, которую им доверяет государство, а именно организацию безопасных ответственных контролируемых игр на деньги и финансирования государственных бюджетов и социальных проектов", - подчеркнул Бочковский.

По его мнению, чтобы достичь поставленной миссии и целей, государство и оператор лотерей должны действовать совместно и согласованно. Задача государства в процессе проведения лотерей - это, в первую очередь, создание четкого правового режима для проведения лотерей и обеспечения выполнения нормативно-правовых актов, в частности, принятие мер для пресечения незаконных игр, как в сети интернет, так и в наземных заведениях.