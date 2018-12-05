ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Всесвітньому лотерейному саміті Україну представила УНЛ, - Бочковський

Новини » Економіка    05.12.2018 - 10:21
На Всесвітньому лотерейному саміті Україну представила УНЛ, - Бочковський
Фото: Андрій Бочковський (прес-служба)

Лотерейний саміт - це насамперед платформа для обміну думками та досвідом

Українська національна лотерея (УНЛ) – єдина українська компанія, яка взяла участь у роботі Всесвітнього лотерейного саміту в столиці Аргентини Буенос-Айресі. Про це у своєму інтерв'ю виданню "Деньги" повідомив гендиректор УНЛ Бочковський Андрій.

"Всесвітній лотерейний саміт - це форум директорів і представників найвищого рівня лотерейних операторів зі всього світу. Цей захід проходить спільно з всесвітньою виставкою, на якій постачальники лотерейного обладнання, програмного забезпечення, комплексу лотерейних систем або окремих лотерейних рішень, виставляють свої розробки та представляють свої унікальні рішення", - зазначив Бочковський.

За його словами, сьогодні всі лотерейні оператори стоять перед однаковими проблемами і викликами. Тому такий лотерейний саміт - це насамперед платформа для обміну думками та досвідом, представлення найкращих прикладів і кейсів для наочного та детального ознайомлення з новинками лотерейного ринку.

"Лотерейний саміт проходить кожні два роки, і за цей час лотерейний ринок кардинально змінюється, оновлюються технології, змінюються самі гравці і їх очікування, тому в учасників заходу є багато тем для дискусій і обговорень", - заявив він.

Як зазначив гендиректор УНЛ, загальної для всіх операторів лотерей в Україні та інших країнах, що є проблема незаконних пропозицій ігор на гроші, зокрема, в інтернеті.

"Уряду у багатьох країнах вживають заходів щодо заборони діяльності незаконних пропозицій ігор на гроші. Оскільки лотерейна діяльність в усіх країнах є взаємовигідною для всіх учасників - держави, операторів лотерей, суспільства та окремих гравців. Лотерейні компанії виконують соціальну місію, яку їм довіряє держава, а саме організацію безпечних відповідальних контрольованих ігор на гроші та фінансування державних бюджетів і соціальних проектів", - підкреслив Бочковський.

На його думку, щоб досягти поставленої місії і цілей, держава і оператор лотерей повинні діяти спільно і узгоджено. Завдання держави в процесі проведення лотерей - це, в першу чергу, створення чіткого правового режиму для проведення лотерей та забезпечення виконання нормативно-правових актів, зокрема, вжиття заходів для припинення незаконних ігор, як в мережі інтернет, так і в наземних закладах.

Бочковський: УНЛ впроваджує принципи відповідальної гри
Новини України лотереиУНЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся