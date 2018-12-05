На Всесвітньому лотерейному саміті Україну представила УНЛ, - Бочковський

Фото: Андрій Бочковський (прес-служба)

Лотерейний саміт - це насамперед платформа для обміну думками та досвідом

Українська національна лотерея (УНЛ) – єдина українська компанія, яка взяла участь у роботі Всесвітнього лотерейного саміту в столиці Аргентини Буенос-Айресі. Про це у своєму інтерв'ю виданню "Деньги" повідомив гендиректор УНЛ Бочковський Андрій.

"Всесвітній лотерейний саміт - це форум директорів і представників найвищого рівня лотерейних операторів зі всього світу. Цей захід проходить спільно з всесвітньою виставкою, на якій постачальники лотерейного обладнання, програмного забезпечення, комплексу лотерейних систем або окремих лотерейних рішень, виставляють свої розробки та представляють свої унікальні рішення", - зазначив Бочковський.

За його словами, сьогодні всі лотерейні оператори стоять перед однаковими проблемами і викликами. Тому такий лотерейний саміт - це насамперед платформа для обміну думками та досвідом, представлення найкращих прикладів і кейсів для наочного та детального ознайомлення з новинками лотерейного ринку.

"Лотерейний саміт проходить кожні два роки, і за цей час лотерейний ринок кардинально змінюється, оновлюються технології, змінюються самі гравці і їх очікування, тому в учасників заходу є багато тем для дискусій і обговорень", - заявив він.

Як зазначив гендиректор УНЛ, загальної для всіх операторів лотерей в Україні та інших країнах, що є проблема незаконних пропозицій ігор на гроші, зокрема, в інтернеті.

"Уряду у багатьох країнах вживають заходів щодо заборони діяльності незаконних пропозицій ігор на гроші. Оскільки лотерейна діяльність в усіх країнах є взаємовигідною для всіх учасників - держави, операторів лотерей, суспільства та окремих гравців. Лотерейні компанії виконують соціальну місію, яку їм довіряє держава, а саме організацію безпечних відповідальних контрольованих ігор на гроші та фінансування державних бюджетів і соціальних проектів", - підкреслив Бочковський.

На його думку, щоб досягти поставленої місії і цілей, держава і оператор лотерей повинні діяти спільно і узгоджено. Завдання держави в процесі проведення лотерей - це, в першу чергу, створення чіткого правового режиму для проведення лотерей та забезпечення виконання нормативно-правових актів, зокрема, вжиття заходів для припинення незаконних ігор, як в мережі інтернет, так і в наземних закладах.