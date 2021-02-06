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Всемирная федерация забрала у России право проведения ЧМ по борьбе

Автор: Даша Харченко

Всемирная федерация борьбы (UWW) решила перенести Чемпионат мира по борьбе 2022 года из России. Соревнования пройдут в столице Сербии Белграде.

Об этом сообщили в организации.

Соревнования должны были пройти в Красноярске.

Решение было принято после постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому на территории РФ нельзя проводить крупные международные соревнования.

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В то же время ЧМ по борьбе 2023 года может пройти в России, если санкции на то время перестанут действовать.

Ранее сообщалось, что Латвия стала единоличной хозяйкой чемпионата мира по хоккею в 2021 году (21 мая - 6 июня). Сначала Рига должна была принимать турнир вместе с Минском.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Совет федерации принял соответствующее решение после внимательного и тщательного рассмотрения ситуации в Беларуси.

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