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Всесвітня федерація забрала в Росії право проведення ЧС із боротьби

Автор: Даша Харченко

Всесвітня федерація боротьби (UWW) вирішила перенести Чемпіонат світу з боротьби 2022 року з Росії. Змагання пройдуть в столиці Сербії Белграді.

Про це повідомили в організації.

Змагання мали пройти в Красноярську.

Рішення було прийнято після постанови Спортивного арбітражного суду (CAS), згідно з яким на території РФ не можна проводити великі міжнародні змагання.

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Водночас, ЧС з боротьби 2023 року може відбутися в Росії, якщо санкції на той час перестануть діяти.

Раніше повідомлялось, Латвія стала одноосібною господаркою чемпіонату світу з хокею у 2021 році (21 травня - 6 червня). Від початку Рига повинна була приймати турнір разом з Мінськом.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Білорусь права проведення Чемпіонату світу з хокею у 2021 році. Рада федерації ухвалила відповідне рішення після уважного та ретельного розгляду ситуації в Білорусі.

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