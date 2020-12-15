Информация о привлечении к поискам новых игроков в столичное "Динамо" экс-вице-президента клуба Евгения Красникова не соответствует действительности.

Об этом заявил президент ФК "Динамо" Игорь Суркис в интервью сайту "Динамо".

"Я никого не хочу обижать, но не могу не прокомментировать эту информацию развернуто и подробно. Долгое время мы не общались с телеканалами "Футбол" и, как видим сейчас, были правы. В какой-то момент нас помирила пандемия COVID-19, мы пошли навстречу этим каналам ради самого футбола. Ради того, чтобы в непростое время люди объединялись, получали достоверную футбольную информацию и жили хоть и без самой игры, но не в информационном вакууме", - отметил Суркис.

Но сейчас, по его словам, ситуация обстоит так, что директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов позволяет себе домыслы относительно "Динамо". В первую очередь это касается информации о том, что Суркис позвал Евгения Красникова обратно помочь нашему клубу в трансферной работе.

"Получается неправильная и непрофессиональная ситуация. После каждого моего интервью появляются домыслы и какая-то дополнительная информация, о которой меня никто не спрашивает. Если вы хотите с нами работать, то поменяйте подходы. Мне есть кому давать интервью, и без общения с каналами "Футбол" мы прекрасно проживем и дальше. А вводить людей в заблуждение, распространять ложную информацию, такую как, например, якобы мою просьбу о переносе матча с "Ингульцом" в Киев, это некорректно. До выхода их программы я уже дал интервью, в котором отметил, что мы никого ни о чем не просили", - добавил президент "Динамо".

Напомним, на данный момент киевляне идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, опережая "Шахтер" на четыре очка.