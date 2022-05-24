Всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее, - Ахметов

"Я всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее, чтобы "Шахтер" вернулся в мирный украинский Донецк, и чтобы следующий день рождения клуба мы отметили все вместе на нашей "Донбасс Арене", - говорится в поздравлении Ахметова.

Он также поблагодарил всех сотрудников клуба за помощь украинцам во время войны.

Как известно, клуб открыли центр для переселенцев на "Арене Львов", команда проводит благотворительные матчи по всей Европе, собирая средства для поддержки украинцев и рассказывая всему миру правду о страшной войне в Украине.

"В это сложное время мы делаем и будем делать все возможное, чтобы спасать жизни, помогать тем, кто в этом нуждается, и приближать победу Украины", - заявил Ахметов.