Всім серцем бажаю, щоб Україна перемогла якомога швидше, - Ахметов

"Я всім серцем бажаю, щоб Україна перемогла якомога швидше, щоб "Шахтар" повернувся в мирний український Донецьк, і щоб наступний день народження клубу ми відзначили всі разом на нашій "Донбас Арені", - йдеться у привітанні Ахметова.

Він також подякував усім співробітникам клубу за допомогу українцям під час війни.

Як відомо, клуб відкрили центр для переселенців на "Арені Львів", команда проводить благодійні матчі по всій Європі, збираючи кошти для підтримки українців і розповідаючи всьому світу правду про страшну війну в Україні.

"У цей складний час ми робимо і будемо робити все можливе, щоб рятувати життя, допомагати тим, хто цього потребує, і наближати перемогу України", - заявив Ахметов.