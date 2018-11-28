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Вселенский патриархат распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе

Новости » Политика    28.11.2018 - 07:33
Вселенский патриархат распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе
Фото: РПЦ заграницей (Harry Engels/Getty Images)

Патриарший томос 1999 года будет отменен

Вселенский патриархат решил распустить архиепископство русских православных церквей в Западной Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Оrthodoxie.

По информации источников издания, соответствующее решение было принято на собрании священного Синода на Фанаре (Стамбул, Турция).

"Священный Синод Вселенского патриархата собрался сегодня на Фанаре. Они решили распустить архиепископство русских православных церквей в Западной Европе, отменив патриарший томос 1999 года. Официальное заявление с подробностями скоро появится!" - говорится в сообщении.

Напомним, в Стамбуле проходит Синод Вселенского патриархата, который рассматривает создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям. Синод рассмотрит текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви и определит дату Собора в Украине для избрания предстоятеля.

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