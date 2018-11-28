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Вселенський патріархат розпускає архієпископство РПЦ в Західній Європі

Новини » Політика    28.11.2018 - 07:33
Вселенський патріархат розпускає архієпископство РПЦ в Західній Європі
Фото: РПЦ закордоном (Harry Engels/Getty Images)

Патріарший томос 1999 року буде скасований

Вселенський патріархат вирішив розпустити архієпископство російських православних церков у Західній Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Оrthodoxie.

За інформацією джерел видання, відповідне рішення було ухвалене на зборах священного Синоду на Фанарі (Стамбул, Туреччина).

"Священний Синод Вселенського патріархату зібрався сьогодні на Фанарі. Вони вирішили розпустити архієпископство російських православних церков у Західній Європі, скасувавши патріарший томос 1999 року. Офіційна заява з подробицями скоро з'явиться!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Стамбулі триває Синод Вселенського патріархату, який розглядає створення повноправної помісної церкви в Україні, яка буде рівна решті 14 церков. Синод розгляне текст томосу про автокефалію Української православної церкви і визначить дату Собору в Україні для обрання предстоятеля.

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