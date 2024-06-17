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Вселенський патріархат приєднався до підписантів комюніке саміту миру по Україні

Архівне фото: Вселенський патріарх Варфоломій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Вселенський патріархат Константинополя вирішив приєднається до підписантів комюніке саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.

На сторінці вказано, що у списку країн, які підтримали спільне комюніке, з'явився Вселенський патріархат.

Нагадаємо, що предстоятелем є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій.

При цьому раніше Вселенський патріарх Варфоломій підтверджував свою участь у глобальному саміті миру, що відбувся у Швейцарії.

Саміт миру у Швейцарії

На вихідних у Бюргенштоці відбувся перший саміт світу, у якому взяли участь понад 90 країн. Надалі планується залучити до участі Росію, щоб покласти край війні.

Про те, чого Україна змогла досягти на саміті світу, а що їй не вдалося, як події розвиватимуться далі і в чому роль екс-президента США Дональда Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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