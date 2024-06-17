Вселенский патриархат присоединился к подписантам коммюнике саммита мира по Украине

Саммит мира в Швейцарии

В выходные в Бюргенштоке состоялся первый саммит мира, в котором приняли участие более 90 стран. В дальнейшем планируется привлечь к участию Россию, чтобы положить конец войне.

О том, чего Украина смогла достичь на саммите мира, а что ей не удалось, как события будут развиваться дальше и в чем роль экс-президента США Дональда Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

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