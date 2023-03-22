Вселенський Патріархат і Литва зміцнюють зв'язки. Підписана угода про співпрацю

Ця угода була підписана на тлі закликів православної громади Литви відокремитися від Московського патріархату.

". Це також воля православних священиків та віруючих у вашій країні", - зазначив Варфоломій.

Патріарх також повідомив, що в тексті угоди вказується підтримка Константинополем прагнення як групи литовських православних священиків, так і вірян "слідувати своїй совісті та відновити історичну справедливість, сповідуючи свою віру в церкві під юрисдикцією Вселенського патріархату".

Глава литовського уряду Шимоніте, своєю чергою, у публікації у своєму Twitter подякувала патріарху Варфоломію "за увагу до православних у Литві та нашого прагнення гарантувати свободу віросповідання, закріплену в литовській Конституції".

Фото: скрін twitter.com/IngridaSimonyte

Нагадаємо, що Екзархат є адміністративною одиницею Православної Церкви, намісництвом за межами митрополії, і складається з кількох суміжних єпархій за національно-територіальною ознакою.

Нині у Литві є Вільнюсько-Литовська архієпархія, яка підпорядковується московському патріархату.