Вселенський Патріархат і Литва зміцнюють зв'язки. Підписана угода про співпрацю

Вселенський Патріарх Варфоломій під час візиту до Вільнюса підписав з прем'єром Литви Інгрідою Шимоніте Угоду про співпрацю, яка передбачає та заохочує тісніші зв'язки, а також у перспективі сприяє створенню екзархату Вселенського патріархату в цій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єпископа Константинопольського патріархату Варфоломія.
Ця угода була підписана на тлі закликів православної громади Литви відокремитися від Московського патріархату.
". Це також воля православних священиків та віруючих у вашій країні", - зазначив Варфоломій.
Патріарх також повідомив, що в тексті угоди вказується підтримка Константинополем прагнення як групи литовських православних священиків, так і вірян "слідувати своїй совісті та відновити історичну справедливість, сповідуючи свою віру в церкві під юрисдикцією Вселенського патріархату".
Глава литовського уряду Шимоніте, своєю чергою, у публікації у своєму Twitter подякувала патріарху Варфоломію "за увагу до православних у Литві та нашого прагнення гарантувати свободу віросповідання, закріплену в литовській Конституції".
Фото: скрін twitter.com/IngridaSimonyte
Нагадаємо, що Екзархат є адміністративною одиницею Православної Церкви, намісництвом за межами митрополії, і складається з кількох суміжних єпархій за національно-територіальною ознакою.
Нині у Литві є Вільнюсько-Литовська архієпархія, яка підпорядковується московському патріархату.
Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня 2022 року Литовська православна церква провела загальні збори, під час яких священнослужителі заявили про намір прискорити процес відокремлення від московського патріархату та здобути більшу незалежність від РПЦ.
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