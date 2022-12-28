Литовська православна церква хоче відокремитися від Московського патріархату

Православна церква Литви засуджує війну в Україні, яку розв'язала Росія, і хоче відокремитись від Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЛПЦ.

Литовська православна церква провела загальні збори у вівторок, 27 грудня. Під час наради священнослужителі засудили війну проти України на всіх рівнях, а також висловили антивоєнну позицію свого предстоятеля - митрополита Віленського та Литовського Інокентія.

Крім того, у ЛПЦ заявили, що мають намір прискорити процес відокремлення від Московського патріархату та здобути більшу незалежність від РПЦ.

При цьому в заяві зазначається, що зв'язок з Московським патріархатом "є виключно канонічним і аж ніяк не перешкоджає церковній самостійності".

Раніше митрополит Інокентій звернувся до Синоду РПЦ із клопотанням про надання Литовській православній архієпископії статусу самоврядної церкви.