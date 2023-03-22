Вселенський Патріархат і Литва зміцнюють зв'язки. Підписана угода про співпрацю

Вселенський Патріарх Варфоломій під час візиту до Вільнюса підписав з прем'єром Литви Інгрідою Шимоніте Угоду про співпрацю, яка передбачає та заохочує тісніші зв'язки, а також у перспективі сприяє створенню екзархату Вселенського патріархату в цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єпископа Константинопольського патріархату Варфоломія.

Ця угода була підписана на тлі закликів православної громади Литви відокремитися від Московського патріархату.

" Як чітко зазначено в тексті Угоди, присутність православ'я в Литві сягає XIII століття. Ці багатовікові відносини між православними вірними вашої країни та Вселенським Патріархатом свідчать про те, що це не перший контакт між литовською землею та Матір'ю-Церквою Константинополя. Сьогодні перед нами відкривається нова перспектива разом із можливістю спільно працювати над заснуванням Екзархату Вселенського Патріархату в Литві . Це також воля православних священиків та віруючих у вашій країні", - зазначив Варфоломій.

Патріарх також повідомив, що в тексті угоди вказується підтримка Константинополем прагнення як групи литовських православних священиків, так і вірян "слідувати своїй совісті та відновити історичну справедливість, сповідуючи свою віру в церкві під юрисдикцією Вселенського патріархату".

Глава литовського уряду Шимоніте, своєю чергою, у публікації у своєму Twitter подякувала патріарху Варфоломію "за увагу до православних у Литві та нашого прагнення гарантувати свободу віросповідання, закріплену в литовській Конституції".

Фото: скрін twitter.com/IngridaSimonyte

Нагадаємо, що Екзархат є адміністративною одиницею Православної Церкви, намісництвом за межами митрополії, і складається з кількох суміжних єпархій за національно-територіальною ознакою.

Нині у Литві є Вільнюсько-Литовська архієпархія, яка підпорядковується московському патріархату.