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Вселенский Патриархат и Литва укрепляют связи. Подписано соглашение о сотрудничестве

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Среда 22 марта 2023 03:09
Вселенский Патриархат и Литва укрепляют связи. Подписано соглашение о сотрудничестве Фото: премьер Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Варфоломей (ec-patr.org)
Автор: Владимир Костырин

Вселенский Патриарх Варфоломей в ходе визита в Вильнюс подписал с премьером Литвы Ингридой Шимоните Соглашении о сотрудничестве, которое предусматривает и поощряет более тесные связи, а также в перспективе способствует созданию экзархата Вселенского патриархата в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

Данное соглашение было подписано на фоне призывов православной громады Литвы отделиться от Московского патриархата.

"Как четко отмечено в тексте Соглашения, присутствие православия в Литве уходит в XIII век. Эти многовековые отношения между православными верующими вашей страны и Вселенским Патриархатом свидетельствуют о том, что это не первый контакт между литовской землей и Матерью-Церковью Константинополя. Сегодня перед нами открывается новая перспектива вместе с возможностью совместно работать над основанием Экзархата Вселенского Патриархата в Литве. Это также воля православных священников и верующих в вашей стране", - отметил Варфоломей.

Патриарх также сообщил, что в тексте соглашения указывается поддержка Константинополем стремления как группы литовских православных священников, так и верующих "следовать своей совести и восстановить историческую справедливость, исповедуя свою веру в церкви под юрисдикцией Вселенского патриархата".

Глава литовского правительства Шимоните, в свою очередь, в публикации в своем Twitter поблагодарила патриарха Варфоломея "за внимание к православным в Литве и нашему стремлению гарантировать свободу вероисповедания, закрепленную в литовской Конституции".

Вселенский Патриархат и Литва укрепляют связи. Подписано соглашение о сотрудничестве

Фото: скрин twitter.com/IngridaSimonyte

Напомним, что Экзархат является административной единицей Православной Церкви, наместничеством за пределами митрополии, и состоит из нескольких смежных епархий по национально-территориальному признаку.

В настоящее время в Литве есть Вильнюско-Литовская архиепархия, которая подчиняется московскому патриархату.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2022 года Литовская православная церковь провела общее собрание, во время которого священнослужители заявили о намерении ускорить процесс отделения от московского патриархата и получить большую независимость от РПЦ.

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