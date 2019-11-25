Вселенский Патриарх провел молебен по жертвам Голодомора

Вселенский Патриарх Варфоломей в Стамбуле принял участие в служении божественной литургии и панихиду по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине. Об этом передает РБУК-Украина со ссылкой на "Укрифнорм".

Патриарх Варфоломей отметил, что так Вселенский Патриархат почитал 86-я годовщина Голодомора и память жертв геноцида сталинского режима против украинского народа.

"Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру", - сказал Вселенский Патриарх во время молитвы.

В завершение он пожелал украинскому народу благодати и милости Божьей.

Напомним, за весомый вклад в чествование памяти'памяти жертв Голодомора президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех иностранок.

В Украине 23 ноября почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов - акта геноцида украинского народа, организованного руководством коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани.