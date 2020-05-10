Ты - Вселенная: беременная Джамала очаровала уникальными фото с мамой

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка поздравила маму с Днем матери и опубликовала архивные фото

Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком, даже на самоизоляции не ленилась и регулярно восхищала поклонников стильными и яркими образами. Сегодня, 10 мая, певица поздравила свою маму с Днем матери и опубликовала на своей странице в Instagram множество архивных фотографий.

Артистка отметила, что ее мама – это самый родной и близкий человек на свете. При этом мама остается для певицы самым лучшим другом, который может все простить.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете - это мама. Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая! Быть мамой - это быть всем! Ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! В какой-то степени, как бы громко это ни звучало, ты - Вселенная! Потому что никто, ни один человек в мире не сможет понять потребности ребенка, как мама!" - написала Джамала.

Пользователи сети прокомментировали пост певицы.

Мама такая красавица у вас до сих пор! Большое уважение ей, что воспитала из вас такого прекрасного человека!

Галочка, красавица;

Да, таких, как, Галина Михайловна, немного. Эта женщина-праздник. Умная, добрая с большим юмором. Она всегда обо всех помнит, даже если ей тяжело, она никогда не покажет этого. Я никогда не слышала, чтобы она судила людей. От этой женщины идет один позитив, отсюда и такие дети, внуки. Дай Бог Г. Михайловне долгих и счастливых лет жизни, а внуки чтобы радовали своими успехами;

Помню знакомство с вашей мамой и вами на одном оркестре, в Октябрьском кажется, когда я попросила с вами фото, она спросила была ли я на ваших концертах, от вас прозвучало смущенное "мама .." такое как у всех детей, имеющих искренних мам. А мне было очень приятно, что я лично имела возможность познакомиться с вашей подлинностью и простотой. Публичным людям очень трудно такими оставаться. Но рядом с вашей мамой, мне так тепло, что все наоборот. С Днем матери, теперь уже вас обоих!

Милая Галина Михайловна. Очаровательная женщина! Поздравляем вас и вашу маму с Днем матери! Крепкого здоровья, счастья, семейного уюта и осуществления желаний;

Мама ваша красивая женщина.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что сегодня своих матерей поздравили также и другие украинские звезды.