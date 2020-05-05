Считаю дни: беременная Джамала в облегающем платье призналась, что сделает после карантина

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица мечтает о светских выходах и прогулках на солнышке

Джамала, которая сейчас беременна во второй раз, даже на самоизоляции не ленится и регулярно восхищает поклонников стильными и яркими образами. Певица примеряет трендовые и нежные луки - то для уже традиционных вечерних онлайн выступлений, а то и для удаленной фотосессии или просто по настроению. Звезда уверена, что беременные женщины тоже могут и должны быть особенно красивыми и стильными и доказывает это своими модными появлениями в сети.

На свежих кадрах в своем Instagram Джамала примерила элегантный и нежный лук - артистка позировала в белоснежном платье с вырезами и рюшами в районе плеч, которое мило подчеркнуло ее уже внушительный животик. На руки певица надела массивные золотые браслеты, а также сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Под снимками исполнительница призналась, почему она очень ждет окончания карантина, а также анонсировала новое дуэтное выступление.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Рахую дні до закінчення карантину, щоб можна було гарно вдягатися не тільки для з‘йомок відео. Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися усім обличчям сонцю, взути кросівки чи підбори.

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А сьогодні на вас чекає новий музичний сюрприз! Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не через те, що вона дуже складна, хоча вона і не проста зовсім. А тому, що майже два тижні ми не могли зістикувати графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським часом! Ви вже зачекалися, сподіваюсь? Сумували за нашою «програмою вечірніх каверів»? Чекайте!" - рассказала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети не поскупились на комплименты и теплые слова для артистки в комментариях.

Очень нежны и красивые, а мне что-то подсказывает что будет девочка,я думаю ДА

Красивая

Гарно виглядаєте

как мило

Самая солнечная, красивая и нежная Джа! Жду с нетерпением ваш новый кавер

Очень красивая, прямо светишься

Джаа, очень жду кавера

Вы такая красивая!! Такое платье, принцесса просто. всегда жду кавера, они все невероятны!

Ничего не может быть прекраснее. Космос в космосе!!!

Мне все женщины в положении, на ангелов похожи

Какая Вы красивая.

Вам дуже личить бути вагітною

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала показала внушительный животик в стильном платье.