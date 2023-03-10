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"Все зруйновано". Прикордонники показали, як виглядає Куп'янський напрямок фронту

Фото: прикордонники показали, як виглядає Куп‘янський напрямок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українськ прикордонники показали масштаби руйнувань на Куп‘янському напрямку фронту. Майже всі будівлі пошкоджені внаслідок атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

На опублікованому відео помітна, що жодна будівля не вціліла внаслідок активних бої та щоденних обстрілів з боку окупантів.

Поза населеним пунктами помітні великі вирви. Деякі з житлових будинків пошкоджені, а інші зруйновані вщент.

"Все зруйновано", - наголошують прикордонники.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники відбили понад сотню атак ворога, зокрема і на Куп'янському напрямку.

На цій ділянці фронту окупанти намагаються покращити тактичне становище, тому активно обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ.

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