"Все разрушено". Пограничники показали, как выглядит Купянское направление фронта

На опубликованном видео заметно, что ни одно здание не уцелело в результате активных боев и ежедневных обстрелов со стороны оккупантов.

Вне населенных пунктов заметны большие воронки. Некоторые из жилых домов повреждены, а другие разрушены до основания.

"Все разрушено", - подчеркивают пограничники.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники отбили более сотни атак врага, в том числе и на Купянском направлении.

На этом участке фронта оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, поэтому активно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ.

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