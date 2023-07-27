"Все йде за планом". У Британії відкинули побоювання про повільний контрнаступ України

Контрнаступ українських військ йде за планом, який розробляли разом з партнерами. Україна виправдовує очікування союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Хіппі в інтерв'ю The Telegraph.

"Наразі Україна виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який вони розробили з нами, американцями та іншими минулої зими. Це не голлівудський фільм. Не було моменту, коли почнуть котитися танки, заграє музика, заграє монтаж війни, а потім - наприкінці - перемога у вересні", - сказав він.

Хіппі відкинув побоювання та критичні оцінки Німеччини про те, що контрнаступ України нібито сповільнився.

"Я не думаю, що це особливо чесно. Українці використовуватимуть обладнання так, як їм зручніше, і дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту", - наголосив британський міністр.

На думку Хіппі, Україна вчинила правильно, що не відправила відразу весь бойовий резерв та надане озброєння на мінні поля російських окупантів.

"Тож я вважаю, що копіткий прогрес, якого вони роблять, необхідний, і коли вони пройдуть через смуги перешкод, у них все ще буде багато бойової сили, готової використати для прориву" - наголосив міністр.

Наступ України

Нагадаємо, видання The New York Times заявило, що ЗСУ посилюють наступ у Запорізькій області. Захисники хочуть перерізати окупантам "сухопутний шлях" до Криму, а також звільнити Токмак та Мелітополь.

При цьому президент Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ на фронті, але наголосив, що новини будуть згодом.

Деякі інші західні видання також наголошують, що Україна розпочала нову фазу наступу та направила на фронт додаткові сили.

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