ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Все йде за планом". У Британії відкинули побоювання про повільний контрнаступ України

Новость на русском →
Лондон, Четвер 27 липня 2023 11:26
"Все йде за планом". У Британії відкинули побоювання про повільний контрнаступ України Фото: міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступ українських військ йде за планом, який розробляли разом з партнерами. Україна виправдовує очікування союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Хіппі в інтерв'ю The Telegraph.

"Наразі Україна виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який вони розробили з нами, американцями та іншими минулої зими. Це не голлівудський фільм. Не було моменту, коли почнуть котитися танки, заграє музика, заграє монтаж війни, а потім - наприкінці - перемога у вересні", - сказав він.

Хіппі відкинув побоювання та критичні оцінки Німеччини про те, що контрнаступ України нібито сповільнився.

"Я не думаю, що це особливо чесно. Українці використовуватимуть обладнання так, як їм зручніше, і дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту", - наголосив британський міністр.

На думку Хіппі, Україна вчинила правильно, що не відправила відразу весь бойовий резерв та надане озброєння на мінні поля російських окупантів.

"Тож я вважаю, що копіткий прогрес, якого вони роблять, необхідний, і коли вони пройдуть через смуги перешкод, у них все ще буде багато бойової сили, готової використати для прориву" - наголосив міністр.

Наступ України

Нагадаємо, видання The New York Times заявило, що ЗСУ посилюють наступ у Запорізькій області. Захисники хочуть перерізати окупантам "сухопутний шлях" до Криму, а також звільнити Токмак та Мелітополь.

При цьому президент Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ на фронті, але наголосив, що новини будуть згодом.

Деякі інші західні видання також наголошують, що Україна розпочала нову фазу наступу та направила на фронт додаткові сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Контрнаступ ЗСУ Великобританія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків