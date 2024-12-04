"Усе вирішиться до кінця року". Найкращий український гімнаст готується змінити громадянство

Срібний призер Олімпіади в Парижі в спортивній гімнастиці Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість виступів під прапором іншої країни
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.
21-річний гімнаст може отримати паспорт Хорватії та представляти цю країну на міжнародних змаганнях, зокрема й на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі-2028.
Вибір на користь Хорватії може бути пов'язаний з місцем підготовки гімнастом до змагань. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ковтун переїхав до Осієка, де займається у спортивному клубі "Сокіл". За весь цей час гімнаст жодного разу не відвідав Україну. Навіть після Ігор у Парижі відмовився від участі в урочистостях на батьківщині. Остаточне рішення щодо свого майбутнього Ковтун має ухвалити до кінця 2024 року.
Ситуацію з можливою зміною громадянства прокоментувала особиста тренерка спортсмена – Ірина Горбачова.
"Такі думки дійсно є. Ми спілкувалися про це з президентом хорватської федерації та головним тренером збірної. До цього ми йшли не один день, а впродовж останніх років. Все буде вирішено та остаточно сказано трохи пізніше. Треба все зважити та узгодити", – сказала Горбачова.
Відреагував на інформацію й президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.
"Знаю про ці чутки, але це ще не підтверджена інформація, офіційної ніде немає. Я як президент НОК, і як людина, яка все своє життя опікується спортом, вважаю, що нам потрібно поспілкуватися і з тренеркою Іриною Горбачовою, і з Іллею Ковтуном. Вони зараз весь час за кордоном. Знаю, що їм допомагають в країні, де вони знаходяться, і в них закінчується ця допомога".
Гутцайт також заявив, що це буде "неприпустимим", якщо не зробити усе можливе, щоб утримати Ковтуна у збірній України.
"Маємо створити всі умови для одного з найкращих у світі спортсменів, щоб він не змінював громадянства", – сказав очільник НОК.
Уродженець Черкас, спортивною гімнастикою займався в місцевій ОДЮСШ "Олімпія". Згодом переїхав до Києва.
На рівні юніорів і юнаків проявив себе в 2018-2019 рр., а перші дорослі нагороди завоював у 2021-му на чемпіонатах Європи та світу. Торік завоював європейське "золото" на паралельних брусах, а цьогоріч додав нагороди найвищого ґатунку на поперечині, у командній першості та тих же паралельних брусах. На ЧС-2023 узяв "срібло" в індивідуальному багатоборстві.
На Олімпійських іграх 2024 року двічі фінішував четвертим – в індивідуальному багатоборстві та вільних вправах. Натомість на паралельних брусах завоював срібну медаль.
Раніше повідомляли, що відомий гімнаст ще до завершення кар'єри отримав пропозицію змінити свого наставника на чолі збірної.
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