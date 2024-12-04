"Все решится до конца года". Лучший украинский гимнаст готовится сменить гражданство

21-летний гимнаст может получить паспорт Хорватии и представлять эту страну на международных соревнованиях, включая следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028.

Выбор в пользу Хорватии может быть связан с местом подготовки гимнастом к соревнованиям. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ковтун переехал в Осиек, где занимается в спортивном клубе "Сокол". За все это время гимнаст ни разу не посетил Украину. Даже после Игр в Париже отказался от участия в торжествах на родине. Окончательное решение по поводу своего будущего Ковтун должен принять до конца 2024 года.

Ситуацию с возможной сменой гражданства прокомментировала личная тренер спортсмена – Ирина Горбачева.

"Такие мнения действительно есть. Мы общались об этом с президентом хорватской федерации и главным тренером сборной. К этому мы шли не один день, а на протяжении последних лет. Все будет решено и окончательно сказано чуть позже. Надо все взвесить и согласовать", – сказала Горбачева.

Отреагировал на информацию президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

"Знаю об этих слухах, но это еще не подтвержденная информация, официальной нигде нет. Я как президент НОК, и как человек, который всю свою жизнь занимается спортом, считаю, что нам нужно пообщаться и с тренером Ириной Горбачевой, и с Ильей Ковтуном. Они сейчас все время за границей. Знаю, что им помогают в стране, где они находятся, и у них заканчивается эта помощь».

Гутцайт также заявил, что это будет "недопустимо", если не сделать все возможное, чтобы удержать Ковтуна в сборной Украины.

"Должны создать все условия для одного из лучших в мире спортсменов, чтобы он не менял гражданство", – сказал глава НОК.

Кто такой Илья Ковтун

Уроженец Черкасс спортивной гимнастикой занимался в местной ОДЮСШ "Олимпия". Позже переехал в Киев.

На уровне юниоров и юношей проявил себя в 2018-2019 гг., а первые взрослые награды завоевал в 2021 году на чемпионатах Европы и мира. В прошлом году завоевал европейское "золото" на параллельных брусьях, а в этом году добавил награды высшего достоинства на перекладине, в командном первенстве и тех же параллельных брусьях. На ЧМ-2023 взял "серебро" в индивидуальном многоборье.

На Олимпийских играх 2024 дважды финишировал четвертым – в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях. На параллельных брусьях завоевал серебряную медаль.