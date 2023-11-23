Все, що можна не вмикати - не вмикайте. Українцям назвали піковий час для економії світла

"Влітку ми просили вас максимально економити ввечері після 19:00. Тепер найкритичніші години - з 17:00 до 19:00, а потреба в раціональному ощадливому споживанні є з 9:00 до 19:00", - зазначили в "Укренерго".

Для заощадження електроенергії енергетики закликають українців, зокрема, не вмикати одночасно потужні електроприлади, зменшити час роботи обігрівачів та бойлерів, вимикати світло в порожніх приміщеннях та переносити прання на нічні години доби.

"Зважаючи на особливості зимового споживання, ми насамперед звертаємось до співробітників офісів, підприємств і великих організацій. Раціональне використання електроенергії протягом робочого дня взимку не тільки зменшить ваші рахунки, але й підтримає ослаблену ударами країни-терориста енергосистему", - додали в компанії.

Як повідомили в "Укренерго", за останній тиждень похолодало на 6°C. Споживання електроенергії в Україні за цей час збільшилось на 11% та продовжує зростати. Для енергосистеми - це дуже стрімке та відчутне зростання навантаження.

Для того, щоб задовольнити такий попит, необхідно, щоб в системі працювало додатково ще 1 атомний блок та 2-3 блоки теплоелектростанцій.

Дефіцит в енергосистемі України

В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетики закликають громадян економити світло, особливо у вечірні години.

Зазначається, що є три основні причини дефіциту:

збільшення споживання через похолодання;

підвищена аварійність блоків електростанцій;

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Наразі диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту.

"Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", - звернулися до громадян енергетики.